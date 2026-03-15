Conflito no Médio Oriente: desenvolvimentos no 16.º dia da guerra

Fortes explosões fizeram-se ouvir na madrugada deste domingo em Manama, a capital do Bahrein e o exército iraniano declarou ter realizado ataques com drones visando, nomeadamente, uma importante unidade policia.

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Principais acontecimentos relacionados com a guerra no Médio Oriente, que entrou este domingo no seu 16.º dia, com base na agência de notícias France-Presse (AFP):



Um oficial do Comando da Frente Interna num apartamento danificado após um ataque iraniano AP

Israel não prevê negociações diretas com o Líbano

O chefe da diplomacia israelita afirmou este domingo que não estão previstas negociações diretas com o Líbano para pôr fim à guerra desencadeada a 02 de março por um ataque do Hezbollah contra Israel, à margem da guerra no Irão.

Uma fonte oficial libanesa tinha dito no sábado à AFP que estava a formar uma delegação para negociar com Israel com vista ao fim da guerra.

A mesma fonte referiu, contudo, que nem a data nem o local de tais discussões foram ainda fixados, estando Paris e Chipre a ser considerados.

Irão diz ter realizado ataques com drones em Israel

O exército iraniano declarou este domingo ter realizado ataques com drones visando, nomeadamente, uma importante unidade policial e um centro de comunicações por satélite em Israel, num comunicado divulgado pela agência de notícias oficial IRNA.

Irão alerta contra qualquer ação que possa expandir a guerra

O chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi, exortou as outras nações a “absterem-se de qualquer ação que possa levar a uma escalada e a uma extensão do conflito”.

O aviso foi feito durante uma conversa telefónica com o homólogo francês, Jean-Noel Barrot, e após um pedido de auxílio do Presidente norte-americano, Donald Trump, para garantir a segurança no estreito de Ormuz.

Israel aprova verba orçamental “de emergência”

O Governo israelita aprovou uma verba de 2,6 mil milhões de shekels (692,9 milhões de euros) para compras militares de emergência, informou este domingo a imprensa israelita.

A decisão foi tomada pelo Governo de Benjamin Netanyahu na noite de sexta-feira para sábado, durante uma reunião por videoconferência.

A verba servirá para “compras de segurança” e para responder “a necessidades urgentes”, referiu o diário Haaretz, sem adiantar mais detalhes.

Governo britânico considera vital uma “desescalada do conflito” no Médio Oriente

O ministro da Energia britânico, Ed Miliband, considerou essencial reduzir as tensões no Médio Oriente, após o apelo de Donald Trump para que os navios de guerra de outros países contribuam para a proteção dos abastecimentos mundiais de petróleo que transitam pelo estreito de Ormuz.

Preocupação no Iraque com ataques de drones

As autoridades iraquianas manifestaram preocupação com os repetidos ataques de drones nas proximidades do aeroporto de Bagdad, que ameaçam diretamente uma prisão de alta segurança onde estão detidos presumíveis jihadistas do grupo Estado Islâmico (EI).

Seul analisa apelo de Trump para enviar navio para o estreito de Ormuz

A Coreia do Sul está a analisar o pedido de Trump para enviar um navio para o estreito de Ormuz para garantir a segurança da rota petrolífera do Golfo.

Israel anuncia ataques no oeste do Irão

O exército israelita anunciou este domingo ter lançado uma “vasta vaga” de ataques contra infraestruturas iranianas no oeste do país, ao 16.º dia da ofensiva conduzida conjuntamente com os Estados Unidos contra a República Islâmica.

Detenção no Irão de 20 pessoas por alegadas ligações a Israel

As autoridades iranianas detiveram pelo menos 20 pessoas na província do Azerbaijão Ocidental (noroeste) por terem “transmitido informações sobre locais militares, policiais e de segurança ao inimigo sionista”, noticiou a agência de notícias Fars.

Guardiões da Revolução juram matar Netanyahu

Os Guardiões da Revolução juraram “caçar e matar” o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

“Se este criminoso assassino de crianças ainda estiver vivo, continuaremos a caçá-lo e matá-lo-emos com todas as nossas forças”, prometeu a poderosa força armada ideológica da República Islâmica do Irão.

Explosões no Bahrein

Fortes explosões fizeram-se ouvir na madrugada deste domingo em Manama, a capital do Bahrein, segundo dois jornalistas da AFP no local.

Desde o início da guerra, o Bahrein afirmou ter intercetado 125 mísseis e 203 drones iranianos, com um balanço de dois mortos.

Nos outros países do Golfo, estes ataques causaram 24 mortos.

O Ministério da Defesa saudita relatou a destruição de 10 drones que visavam o leste do país e a capital, Riade.

Equipa de futebol iraquiana no México

A seleção de futebol do Iraque viajará para o México para disputar o jogo de 'play-off' para o Mundial-2026, apesar das dificuldades de viagem provocadas pela guerra no Médio Oriente, confirmou o presidente da Federação Iraquiana, Adnan Dirjal.

O jogo será disputado a 31 de março em Monterrey.

Emirados escolhem a contenção

Os Emirados Árabes Unidos têm o “direito de se defender” contra os ataques iranianos, mas continuam a escolher a contenção, declarou o conselheiro do presidente Anwar Gargash.

O Irão alertou que considera os portos do país como alvos legítimos.

Seis futebolistas iranianas retiram pedido de asilo na Austrália

Mais três membros da equipa feminina iraniana de futebol que tinham pedido e obtido asilo na Austrália decidiram regressar ao Irão, após uma primeira jogadora o ter feito esta semana, segundo o ministro do Interior australiano, Tony Burke.

Seis jogadoras e um membro da equipa técnica tinham pedido refúgio na Austrália após terem sido qualificados como “traidores em tempo de guerra” no Irão.

Trump quer ajuda no estreito de Ormuz

Trump exortou os países que dependem do petróleo que transita pelo estreito de Ormuz, bloqueado de facto pelo Irão, a assegurarem a segurança em coordenação com os Estados Unidos.

“Os Estados Unidos da América venceram e aniquilaram completamente o Irão, tanto militar como economicamente (...), mas os países do mundo que se abastecem de petróleo via estreito de Ormuz devem zelar pela segurança desta passagem, e nós ajudá-los-emos”, escreveu na rede social de que é proprietário.