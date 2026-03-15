Leão XIV apela ao cessar-fogo no Médio Oriente

Leão XIV denunciou que, nas últimas duas semanas, os povos do Médio Oriente "sofreram a violência atroz da guerra" e que "milhares de inocentes foram mortos e inúmeras outras pessoas forçadas a fugir das suas casas".

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O Papa Leão XIV apelou este domingo aos responsáveis pelo conflito no Médio Oriente para um cessar-fogo e reabertura dos canais de diálogo, depois de denunciar a "violência atroz" sofrida pelos povos da região nas últimas duas semanas.



Papa Leão XIV AP

"Em nome dos cristãos do Médio Oriente e de todos os homens e mulheres de boa vontade, dirijo-me aos responsáveis por este conflito. Cessem o fogo, reabram os canais de diálogo", disse o pontífice da janela do Palácio Apostólico.

"A violência nunca poderá conduzir à justiça, à estabilidade e à paz que os povos tanto anseiam", acrescentou.

Leão XIV denunciou que, nas últimas duas semanas, os povos do Médio Oriente "sofreram a violência atroz da guerra" e que "milhares de inocentes foram mortos e inúmeras outras pessoas forçadas a fugir das suas casas".

"Renovo as minhas orações por todos aqueles que perderam entes queridos nos ataques que atingiram escolas, hospitais e zonas residenciais", disse.

O Papa manifestou ainda a sua "grande preocupação" com a situação no Líbano, país que visitou em dezembro passado, na sua primeira viagem internacional, e onde, esta semana, um padre maronita foi morto depois de ter sido atingido por um projétil durante um bombardeamento.

"Espero que se abram caminhos do diálogo e que possam apoiar as autoridades do país na implementação de soluções duradouras para a grave crise em curso, para o bem comum de todos os libaneses", afirmou.

Antes, na oração do “Angelus”, o Papa pediu que todos abram os olhos ao sofrimento e às "feridas do mundo".

"Precisamos de uma fé desperta, atenta e profética, que nos abra os olhos para as trevas do mundo e leve a luz do Evangelho através de um compromisso com a paz, a justiça e a solidariedade", afirmou aos fiéis reunidos na Praça de São Pedro.