A inteligência artificial não é democrática

Portugal, como tantos outros países europeus, corre um risco particular. A rápida adoção de ferramentas de IA em contextos empresariais e educativos pode criar uma ilusão de modernização. Mas se essa adoção não for acompanhada por investimento sério em competências, estaremos apenas a acelerar desigualdades já existentes.

A promessa da inteligência artificial tem sido apresentada como inevitavelmente otimista. Fala-se de democratização do conhecimento, de acesso universal à informação, de uma nova era em que todos podem produzir mais, melhor e mais depressa. Mas há um problema incómodo que começa a emergir com clareza: a inteligência artificial não nivela, acentua diferenças.

Um artigo recente da MIT Sloan Management Review mostra precisamente isso. A IA ajuda os melhores a serem ainda melhores e, paradoxalmente, pode prejudicar os restantes. Não se trata de uma falha técnica. Trata-se de uma característica estrutural.

A lógica é simples. Quem já possui competências sólidas, pensamento crítico e experiência consegue utilizar a IA como um amplificador. Sabe o que perguntar, como interpretar as respostas e, sobretudo, quando desconfiar. Para estes utilizadores, a IA é uma extensão da sua capacidade intelectual.

Mas para quem não tem esse capital cognitivo, a realidade é outra. A IA fornece respostas plausíveis, bem estruturadas e aparentemente credíveis, mesmo quando estão erradas. Sem capacidade crítica para avaliar essas respostas, o utilizador torna-se dependente de um sistema que pode induzir em erro. O resultado não é apenas estagnação. Pode ser regressão.

Estamos, assim, perante um fenómeno clássico na história da tecnologia: aquilo que deveria reduzir desigualdades acaba por ampliá-las. Tal como aconteceu com a educação formal, com a internet ou com o acesso à informação digital, a vantagem não está no acesso em si, mas na capacidade de uso.

Nas organizações, este efeito torna-se ainda mais visível. Empresas que adotam inteligência artificial sem investir seriamente na capacitação dos seus colaboradores estão, na prática, a criar dois grupos: os que sabem usar a tecnologia e os que apenas a consomem. Uns tornam-se mais produtivos, mais estratégicos, mais valorizados. Outros tornam-se mais dependentes, mais vulneráveis e, a prazo, mais dispensáveis.

O discurso dominante insiste em apresentar a IA como uma ferramenta neutra. Não é. É uma tecnologia profundamente dependente de quem a utiliza. E isso coloca um desafio enorme às lideranças: não basta implementar soluções de inteligência artificial. É necessário garantir que todos têm condições para as utilizar de forma competente.

Isso implica formação, sim, mas também algo mais exigente: desenvolver pensamento crítico, literacia digital e capacidade de decisão. Sem isso, a IA não será uma aliada da produtividade. Será um mecanismo silencioso de exclusão.

Portugal, como tantos outros países europeus, corre um risco particular. A rápida adoção de ferramentas de IA em contextos empresariais e educativos pode criar uma ilusão de modernização. Mas se essa adoção não for acompanhada por investimento sério em competências, estaremos apenas a acelerar desigualdades já existentes.

No fundo, a questão é desconfortável, mas inevitável. A inteligência artificial não vai substituir todos os trabalhadores. Vai, isso sim, diferenciar de forma mais clara aqueles que sabem pensar daqueles que apenas executam.

E essa talvez seja a maior transformação de todas.