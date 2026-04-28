Sábado – Pense por si

Germano Almeida
Germano Almeida
28 de abril de 2026 às 23:00

Trump já perdeu mas não sabe como disfarçar

Trump não sabe como sair da encruzilhada iraniana e anda a tentar disfarçar. Fala do tempo em que os EUA estiveram metidos no Vietname, no Iraque, no Afeganistão. Avisa que "ainda vai demorar algum tempo" até os preços dos combustíveis baixarem. Projeta uma ilusão de controlo quando, na verdade, está a perder em toda a linha: internamente, a sua aprovação está em queda e a inflação sobe; externamente, a perda de prestígio e de confiança nos EUA é muito evidente. Mesmo que continue a haver quem veja "plano" e "racionalidade" onde, manifestamente, não há.

A derrota de Trump no Irão pode levar a uma situação descontrolada. O Presidente dos EUA já percebeu que perdeu a sua aventura iraniana em toda a linha: o regime não caiu em poucos dias, nas ruas de Teerão é exibido um míssil balístico com milhares a envergar bandeiras da resistência anti-americana e anti-Israel. Uma queda do regime implicaria envio de tropas no terreno em grande número. Trump não vai querer ser o Presidente dos EUA com centenas de mortos americanos numa nova "forever war". Mas também não quer assumir a evidência da derrota estratégica para que atirou os Estados Unidos.

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