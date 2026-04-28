Sábado – Pense por si

João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho Politólogo, escritor
28 de abril de 2026 às 23:00

Falsas consciências

A Meta decidiu cortar 10% do pessoal. Para quê? Para investir em IA: 135 mil milhões de dólares só este ano. E o reforço em IA provocará novas razias no pessoal administrativo, nos quadros intermédios, em tudo o que vive de rotinas.

A FIFA não vai excluir o Irão do Mundial de Futebol. Faz bem. Nunca tolerei boicotes desportivos ou culturais só porque certos governos não comem de faca e garfo. Isso é válido para sopranos russas, músicos israelitas, jogadores iranianos – ou, se existirem, trapezistas norte-coreanos.

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