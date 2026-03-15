Irão: Governo israelita aprova verba orçamental de "emergência"

Mais de duas semanas após o início da guerra contra o Irão.

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O Governo israelita aprovou uma verba de 827 milhões de dólares (724 milhões de euros) para aquisições militares de "emergência", segundo a imprensa israelita, mais de duas semanas após o início da guerra contra o Irão.



Benjamin Netanyahu, líder do governo israelita Foto de Gil Cohen Magen/Pool via AP

Este orçamento de 2,6 mil milhões de shekels foi decidido na noite de sexta-feira pelos ministros, durante uma reunião por telefone, e destina-se a "aquisições de segurança" e a responder a "necessidades urgentes", indicou o diário de referência Haaretz, sem avançar mais pormenores.

De acordo com o documento do Ministério das Finanças apresentado aos ministros e hoje divulgado por vários meios de comunicação nacionais, incluindo a televisão N12, "dada a intensidade dos combates, surgiu uma necessidade urgente e imediata de dar uma resposta operacional que inclua a aquisição de munições, o equipamento com armamento avançado e a renovação de 'stocks' de combate críticos".

Segundo a agência AFP, é também indicado que se trata "de uma decisão de emergência excecional destinada a responder exclusivamente às necessidades decorrentes da condução dos combates".

Este montante será retirado do orçamento do Estado, no valor total de 222 mil milhões de dólares (194 mil milhões de euros), aprovado pelo Governo em 12 de março e que deverá ser adotado até 31 de março pelo Knesset (parlamento), ainda de acordo com a imprensa.

O Governo de Benjamin Netanyahu ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto, nem especificou a que aquisições serão destinadas essas verbas.

Desde o início dos bombardeamentos lançados em 28 de fevereiro contra o Irão, Israel é alvo diário de disparos de mísseis balísticos iranianos, que o exército consegue, na sua grande maioria, destruir graças aos seus intercetores. Doze pessoas foram mortas por esses mísseis iranianos ou pelos seus detritos.

Segundo o Haaretz, que cita responsáveis pela segurança, até 13 de março, o Irão tinha lançado 250 mísseis balísticos contra Israel.