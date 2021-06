Bruno Lage sucede a Nuno Espírito Santo como treinador do Wolverhampton

O treinador português Bruno Lage é o novo treinador do Wolverhampton, sucedendo ao compatriota Nuno Espírito Santo, anunciou hoje o clube da liga inglesa de futebol.







Bruno Lage MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Depois de mais de uma temporada sem treinar, após ter deixado o Benfica na fase final da temporada 2019/20, Bruno Lage, de 45 anos, vai regressar ao banco de uma equipa e assinou pelo Wolverhampton, não sendo revelada a duração do contrato.No 'wolves', Bruno Lage vai suceder a Nuno Espírito Santo, que treinou a equipa nas últimas quatro temporadas, conduzindo-a de regresso à Premier League.Bruno Lage teve no Benfica a sua primeira experiência como treinador principal no primeiro escalão, levando as 'águias' à conquista da I Liga portuguesa em 2018/19 e da Supertaça Cândido de Oliveira em 2019.Este será também um regresso de Lage ao Reino Unido, onde foi adjunto de Carlos Carvalhal no Sheffield Wednesday e no Swansea.No Wolverhampton, Bruno Lage vai treinar vários jogadores portugueses, depois de, em 2020/21, terem estado no plantel Rui Patrício, Nélson Semedo, Rúben Neves, Vitinha, João Moutinho, Pedro Neto, Daniel Podence e Fábio Silva.