Autor da novela brasileira "Escrava Isaura" Gilberto Braga morre aos 75 anos

O autor de novelas brasileiro Gilberto Braga morreu na noite de terça-feira no Hospital Copa Star, em Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro, noticiou hoje a imprensa brasileira.







Autor de sucessos inesquecíveis como a novela "Vale Tudo", em que criou a notória vilã Odete Roitman, e "Escrava Isaura" em que a atriz Lucélia Santos era a protagonista e vivia a escrava que dava nome à obra, além de outras produções como "Rainha da Sucata", "Celebridade", "Dancin' Days" e "Paraíso Tropical", Braga estava internado desde 22 de outubro.Segundo os 'media' brasileiros, o autor foi internado após sofrer uma perfuração no esófago, teve um quadro de infeção generalizada e não resistiu.O autor de novelas começou a carreira em 1972, e tornou-se um dos principais novelistas da TV Globo.Nas redes sociais, atores e pessoas que trabalharam com o autor lamentaram a sua morte e prestaram homenagens.A atriz Glória Pires, que interpretou a personagem Maria de Fátima em "Vale Tudo", publicou uma foto ao lado de Braga na sua conta oficial na rede social Instagram cuja legenda dizia: "Gratidão eterna à Gilberto Braga e sua genialidade. Descanse em paz, querido".Camila Pitanga, que interpretou a personagem Bebel em "Paraíso Tropical", usou o Twitter para fazer uma homenagem. "Gilberto, minha gratidão a tudo o que vivi com você e através de você, com suas palavras, sua genialidade, sua escrita inconfundível", escreveu a atriz brasileira.Já a atriz Suzana Vieira ressaltou numa foto publicada na rede social Instagram que a morte do autor é a perda de "mais um grande brasileiro que fazia o Brasil torcer e sonhar!".A também autora de novas Glória Peres homenageou o colega destacando nas suas redes sociais que Braga era "um mestre, contador de histórias inesquecíveis, companheiro de muitas décadas de ofício".