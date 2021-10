Escritor cabo-verdiano Germano Almeida não gosta da expressão "lusofonia"

O escritor cabo-verdiano Germano Almeida, prémio Camões em 2018, disse hoje, no festival Escritaria, em Penafiel, não gostar da expressão lusofonia, considerando que a língua portuguesa não representa "uma cultura lusófona".





"Eu não gosto muito da expressão lusofonia. Somos escritores de diversos países que usam a língua portuguesa como língua de contacto, como língua de expressão, mas não é uma cultura lusófona", afirmou na conferência de imprensa do evento que hoje se realizou no museu municipal daquela cidade do distrito do Porto.O escritor, que está a ser homenageado pelo festival Escritaria até domingo, acrescentou: "Nós temos muitos pontos comuns, obviamente, sobretudo Cabo Verde, que é um país feito pelos portugueses. Mas as ilhas - não só a sua orografia, mas sobretudo a ausência de meios de vida, a falta de chuva, sobretudo - fizeram de nós pessoas diferentes".Segundo o autor, "é isso que a gente tenta traduzir na literatura e na música"."Isto [língua comum] pode ser um elemento importante para os países de expressão portuguesa, mas não nos faz lusófonos; 'lusógrafos' sim", observou aos jornalistas.Sublinhando que teve sempre com Portugal, onde estudou e fez serviço militar, "uma relação ótima", ressalvou que os portugueses não fizeram dos cabo-verdianos portugueses."Portugal foi sempre uma presença estranha. Nunca me senti português, sempre me afirmei cabo-verdiano. Mas, se um dia Cabo Verde desaparecesse, o país que eu adotaria seria Portugal, mais nenhum outro", acentuou.O ministro da Cultura de Cabo Verde, Abraão Vicente, vai estar em Penafiel, no Festival Literário Escritaria.O governante cabo-verdiano participará na conferência "O papel da Lusofonia | À conversa com Germano Almeida e Abraão Vicente", além de outras iniciativas incluídas na programação oficial do festival, até 31 de outubro, disse hoje o presidente da câmara de Penafiel, Antonino Sousa.O festival literário Escritaria de Penafiel inclui dezenas de atividades dedicadas ao livro, ao teatro, a exposições, música e artes de rua."Germano Almeida, um dos mais proeminentes escritores em língua portuguesa, terá silhueta e frase em Penafiel para memória futura, a par com os anteriores homenageados", assinala a organização.No sábado, será lançado o novo romance de Germano Almeida, "A Confissão e a Culpa", o último volume da sua "Trilogia do Mindelo".Lídia Jorge, Pepetela, Manuel Alegre, José Saramago, Alice Vieira, Mário de Carvalho, Mário Cláudio, Agustina Bessa-Luís são alguns outros escritores homenageados em edições anteriores do festival.