Ataques nas cidades de Cherkasy, Dnipro e Zaporizhzhia

As cidades de Cherkasy, Dnipro e Zaporizhzhia foram esta quarta-feira alvo de ataques com mísseis pelas forças russas, segundo relatos das autoridades ucranianas citadas pela agência Associated Press (AP).



REUTERS/Ueslei Marcelino

O autarca de Dnipro, Borys Filatov, adiantou que o ataque atingiu o centro da cidade. Outras fontes de segurança referiram que os ataques atingiram uma estação de comboios, sem acrescentarem mais detalhes. A empresa de caminhos-de-ferro ucraniana referiu que nenhum dos seus funcionários ficou ferido no ataque a Dnipro.

A Rússia está a bombardear estações ferroviárias e outros pontos de abastecimento da Ucrânia, acusando o Ocidente de "encher" aquele país de armas.

A Rússia iniciou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia – justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar o país vizinho para segurança da Rússia -, condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e a imposição à Rússia de sanções que atingem praticamente todos os setores, da banca ao desporto.

Cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia, e a guerra, que entrou esta quinta-feira no 71.º dia, causou até agora a fuga de mais de 13 milhões de pessoas, mais de 5,5 milhões das quais para os países vizinhos, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que a classifica como a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

A ONU confirmou já que 3.238 civis morreram e 3.397 ficaram feridos, sublinhando que os números reais poderão ser muito superiores e só serão conhecidos quando houver acesso a cidades cercadas ou a zonas até agora sob intensos combates.