Azovstal: Rússia anuncia cessar-fogo durante três dias

O cessar-fogo no complexo metalúrgico começa já durante esta quinta-feira com o objetivo de permitir a abertura de um corredor humanitário. Também na última noite 344 pessoas foram retiradas da cidade de Mariupol e dos arredores.

A Rússia anunciou um cessar-fogo de três dias, a começar já esta quinta-feira, no complexo metalúrgico de Azovstal. O objetivo é permitir abrir um corredor humanitário para a retirada de civis da cidade portuária de Mariupol.







REUTERS/Alexander Ermochenko

O comunicado foi feito pelo Ministério da Defesa russo que avançou que as forças militares do país vão abrir um corredor humanitário entre os dias 5, 6 e 7 de maio, das 08 da manhã às 18 horas [horário de Moscovo].

"Durante este período, as forças armadas russas e as unidades da República Popular de Donetsk vão cessar-fogo e as hostilidades unilateralmente", acrescentou.



Para além disto, na última noite 344 pessoas foram retiradas da cidade de Mariupol e dos arredores. O comunicado foi feito por Volodymyr Zelensky e Iryna Vereshchuk, a vice-primeira-ministra da Ucrânia, que avançaram com número oficiais de militares e civis retirados na segunda fase da operação de evacuação da cidade.



O presidente da Ucrânia avançou ainda que os mais de 300 cidadãos seguiram para Zaporizhzhia e que "todos receberam a ajuda necessária". Nos próximos dias, Zelensky, espera que os civis que ainda se encontram no local possam ser retirados em segurança.