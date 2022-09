Tarifa da eletricidade no mercado regulado sobe em média 3% em outubro

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) anunciou esta quinta-feira um aumento do preço da energia no mercado regulado da eletricidade em cinco euros por megawatt-hora (MWh), equivalente a uma subida média de 3% na fatura mensal.





Este aumento produz efeitos a partir de 01 de outubro."A ERSE atualiza o preço da tarifa da energia no mercado regulado de eletricidade em mais cinco euros por MWh, com efeitos a partir de 01 de outubro", indicou, em comunicado, o regulador.No documento, a ERSE assinala que este aumento surge numa altura em que os mercados da energia estão a ser afetados pela guerra na Ucrânia.Segundo os dados hoje divulgados, esta subida representa para a maioria dos clientes domésticos do mercado regulado, mais 3% na fatura média mensal de eletricidade.Até 15 de outubro, o regulador tem de apresentar a proposta tarifária para 2023."A ERSE monitoriza, em base trimestral, a adequação da tarifa de energia no mercado regulado, relativamente aos custos de aquisição considerados para o Comercializador de Último Recurso (CUR), segundo um mecanismo pré-estabelecido no regulamento tarifário", explicou, notando que, face aos parâmetros regulatórios, verifica-se um desvio de mais ou menos 10 euros por MWh face ao custo de aquisição previsto.Assim, a tarifa da energia terá um acréscimo de cinco euros por MWh.A partir de outubro, uma fatura média mensal para um casal sem filhos, considerando uma potência anual de 3,45 kilovoltamperes (kVA) e um consumo de 1.900 kilowatts-hora (kWh) por ano, será de 38,22 euros, traduzindo-se num acréscimo de 1,05 euros face a setembro.Já para um casal com dois filhos, com uma potência de 6,9 kVA e um consumo anual de 5.000 kWh por ano, o aumento será de 2,86 euros para uma fatura mensal de 94,97 euros.As tarifas da energia já tinham sido atualizadas em abril e revistas em julho, o que resultou num "aumento atualizado de mais 1,1% da tarifa transitória em baixa tensão normal (BTN), entre 2022 e 2021".Com este novo aumento, a variação tarifária média anual em BTN, entre 2022 e 2021, será de mais 1,8% no mercado regulado do setor elétrico.