Preço da eletricidade no mercado regulado baixa a 1 de abril

O preço da tarifa de energia do mercado regulado do setor elétrico vai baixar em cinco euros por megawatt-hora (MWh) a partir de 1 de abril, indicou esta quarta-feira a ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos.





Segundo o regulador, esta atualização vai traduzir-se numa "redução de aproximadamente 3% na fatura média mensal de eletricidade" para "a maioria dos clientes domésticos".Em comunicado, a ERSE refere que na revisão periódica da "adequação da tarifa de energia do mercado regulado,face aos custos de aquisição considerados para o Comercializador de Último Recurso (CUR)" foi verificado um desvio "de ±10 EUR/MWh relativamente ao custo de aquisição inicialmente previsto".Assim, diz, "a tarifa de Energia é atualizada em ±5 EUR/MWh"."Para o ano de 2023, a atualização da previsão do custo de aquisição do CUR aponta para um desvio de - 73,04 EUR/MWh face à previsão implícita nos preços da tarifa de Energia em vigor até março".O regulador apresenta dois exemplos do impacto da redução dos preços:Com esta atualização, assinala a ERSE, o aumento de 3,3% da tarifa em Baixa Tensão Normal anunciado para esteano, será apenas de 1% em 2023 face a 2022.De acordo com o regulador, os consumidores no mercado regulado representam cerca de 7,5% do consumo total e totalizavam perto de 988 mil clientes em janeiro.Notícia atualizada às 18:06