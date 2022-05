A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) revela que a cocaína se encontrava dissimulada, em quatro caixas não declaradas e com etiquetas de porte aéreo falsas.

As mais lidas

177 quilos de cocaína apreendidos no aeroporto de Lisboa

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) anunciou hoje a apreensão no aeroporto de Lisboa de 177 quilos de cocaína, que foram entregues à Polícia Judiciária para investigação criminal.







Reuters

Tópicos Lisboa aeroporto cocaína quilos autoridades PJ

Segundo um comunicado da AT, os 117 quilos de cocaína encontravam-se dissimulados, em quatro caixas não declaradas e com etiquetas de porte aéreo falsas, em carga proveniente de um voo de São Paulo, Brasil.A apreensão ocorreu na semana passada, mas só agora foi divulgada pela AT para não prejudicar a investigação criminal da PJ.