Custos na restauração e alojamento crescem até 50% mas clientes com subidas de até 15%

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) disse hoje que a maioria das empresas está a suportar os aumentos de custos operacionais de até 50%, com subidas de até 15% no preço aos clientes.





Esta é uma das conclusões de um inquérito feito pela AHRESP aos associados, em maio, que observou que o impacto da guerra na Ucrânia e a pressão inflacionista já atingiu 94% das empresas de restauração e 52% das empresas de alojamento.Entre as empresas de restauração e similares, 77% sentiram aumentos de até 50% nos custos com matérias-primas, nos transportes e na energia, enquanto 47% das empresas de alojamento turístico registaram subidas de até 15%.De acordo com os resultados do inquérito, 86% das empresas de restauração e similares e 51% do alojamento turístico admitiram ter tido já necessidade de atualizar os preços de venda, mas até um máximo de 15%.Para a AHRESP, os resultados revelam "uma forte contenção por parte das empresas, que preferem esmagar margens a fazer recair o significativo aumento de custos junto dos clientes".No que diz respeito à faturação, 63% das empresas de restauração e similares e 39% das empresas de alojamento continuaram a registar quebras nos primeiros quatro meses do ano, face ao mesmo período de 2019.Para fazer face ao problema, 85% das empresas de restauração e 41% das de alojamento consideraram essencial a aplicação temporária da taxa reduzida de IVA nos serviços de alimentação e bebidas, uma medida que a AHRESP tem vindo a defender.Adicionalmente, as empresas referiram também a importância de "apoios financeiros para a otimização de consumos e a transição energética".Os setores atravessam ainda um problema de falta de mão-de-obra, que, segundo as respostas das empresas ao inquérito, pode vir a pôr em causa a boa prestação e qualidade dos serviços (53% das empresas de restauração e 26% das de alojamento).Relativamente às perspetivas para o verão, habitual época alta, 47% das empresas de restauração e 73% das empresas de alojamento consideraram que este será igual ou melhor do que em 2019, enquanto para 39% das empresas de restauração será pior.