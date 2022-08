O jogador do Manchester City nega todas as acusações que lhe são feitas.

Abusos sexuais: o que dizem as vítimas de Benjamin Mendy

Está a terminar a primeira semana do julgamento do internacional francês e jogador do Manchester City Benjamin Mendy. O defesa de 28 anos está acusado de oito violações, uma tentativa de violação e por uma denúncia de assédio sexual.