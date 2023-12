Billie Eilish partilha vídeo de cantora portuguesa MARO no Instagram

A cantora norte-americana Billie Eilish publicou um vídeo da cantora portuguesa Maro no seu Instagram esta sexta-feira, 22. Num story, mostrou um excerto da atuação da cantora na rádio norte-americana NPR.

Esta não foi a primeira vez que Billie Eilish demonstra que é fã da voz de Maro. Em julho, comentou "Essa voz" numa publicação na rede social da cantora portuguesa, que consistia num excerto do concerto Tiny Desk, iniciativa em que vários cantores tocam ao vivo na redação da rádio NPR.

Já quando a cantora publicou a capa do seu mais recente álbum hortelã, Billie Eilish colocou um "like". À Blitz, Maro comentou: "Não percebo como é que ela chegou aqui."

A artista portuguesa, que estava acompanhada por Darío Barroso e Pau Figueira nas guitarras, cantou na rádio quatro canções: Há de sarar, Just wanna forget you, can you see me e I see it coming. Maro já tinha passado pelo Tiny Desk em 2019, com o britânico Jacob Collier.