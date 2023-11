Nuno Lopes denunciado por violação. O que diz a queixa?

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O ator e DJ Nuno Lopes foi denunciado por violação e agressão sexual por uma realizadora norte-americana, A. M. Lukas. A queixa deu entrada no Tribunal do Distrito Oriental de Nova Iorque esta segunda-feira, 20, e relata eventos ocorridos no dia 28 de abril de 2006. Nuno Lopes refuta todas as acusações. "Espero que este caso seja prontamente esclarecido e julgado justamente pelas autoridades competentes e que nunca terei medo de agir judicialmente contra qualquer pessoa que tente difamar o meu bom nome", lê-se numa nota enviada à SÁBADO.