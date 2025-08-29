Trocas de peruca de Cardi B durante julgamento confundem advogado

A cantora norte-americana marcou presença em tribunal para prestar depoimento sobre as acusações de agressão de que é alvo.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

A cantora Cardi B (nome artístico de Belcalis Almanzar) voltou a chamar a atenção depois de trocar de peruca durante um julgamento em Los Angeles, na passada terça-feira, 26 de agosto. Durante o depoimento, o advogado de acusação Ron Rosen Janfaza questionou a mudança de cor do cabelo da cantora. No dia antes, a rapper tinha-se apresentado com uma peruca curta preta.



A cantora Cardi B apresentou-se em tribunal esta semana Jordan Strauss/Invision/AP

"Ontem tinha cabelo preto e curto. Hoje está loiro e comprido. Qual é o seu cabelo verdadeiro? Ou ambos são verdadeiros?", perguntou, citado pela People. A cantora respondeu que se tratavam de perucas e o advogado referiu que não sabia e acrescentou: “Então, hoje é uma boa peruca". O momento foi partilhado nas redes sociais.

A cantora norte-americana foi acusada de agressões contra a segurança Emani Ellis em 2020. O caso aconteceu em fevereiro de 2018 à saída de um consultório obstétrico em Beverly Hills, quando Cardi B estava grávida do primeiro filho com o rapper Offset, mas ainda não tinha divulgado ao público. A alegada vítima refere que exclamou o nome da cantora quando a viu e que a artista a acusou de tentar revelar a sua presença no consultório, o que terá resultado em agressões verbais e físicas, incluindo um arranhão na bochecha esquerda com uma unha de 5 a 7,5 centímetros.

O advogado também questionou Cardi B acerca do tamanho das suas unhas. "Quão compridas são, se tivesse de dar uma estimativa?". A artista respondeu que eram falsas e teriam menos do que uma "polegada", o que equivale a 2,4 centímetros.

De acordo com o jornal El País, Ellis exige uma indemnização de 24 milhões de dólares (cerca 20 milhões de euros). A rapper negou as acusações de agressão, mas admitiu ter existido uma discussão verbal. "Foi como uma discussão verbal, mas não chegou a ser física" afirmou. Além disso, a artista acrescentou que a segurança parecia estar a filmar e disse o seu nome ao telefone. Segundo o jornal espanhol, a rececionista da clínica, que testemunhou em tribunal, afirmou que viu Ellis a encurralar Cardi B e que sofreu um corte na testa quando tentou separá-las.