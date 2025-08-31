Bruce Willis teve de sair de casa para receber tratamentos contínuos

A mulher do ator revela que Willis está numa casa perto da residência oficial da família e respondeu às críticas que lhe foram feitas.

Bruce Willis foi diagnosticado com afasia, em 2022, e, um ano depois, a famílica confirmou o diagnóstico de demência frontotemporal. O ator teve de ir morar para uma casa separa da família com cuidados continuados para receber o apoio de que necessita. Segundo os relatos mais recentes, a estrela de cinema não consegue nem falar nem andar sem apoio.

A mulher Emma Heming revelou que o ator, de 70 anos já não vive em casa com a família e que a decisão partiu dela e das duas filhas, Mabel e Evelyn. O ator de Pulp Fiction está a residir num lar, próximo da antiga casa, onde recebe cuidados 24 horas por dia, revelou Emma Heming Williams numa entrevista a Diane Sawyer, para um especial da ABC News - 'Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey' - na qual falou sobre o diagnóstico do marido.

Depois do programa ir para o ar, surgiram muitas críticas por parte de internautas. Heming reagiu afirmando que sabia que "muitas pessoas iriam opinar e julgar os cuidadores" que estão em situações como a sua. "É contra isso que os cuidadores lutam. Contra o julgamento e as críticas de outros", argumenta.

Citando ainda parte de um livro que está prestes a lançar intitulado 'The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path', esta referiu: "Nada é capaz de mudar tanto uma opinião como a experiência", lê, lembrando o que a terapeuta lhe disse. "Mesmo que alguém tenha familiaridade com a demência ou com a condição em que estás, essa pessoa não está em tua casa, então ela não sabe como a pessoa se comporta ou qual é a dinâmica da tua família", continua.

No programa, Emma explicou que Bruce vive numa casa próxima à família, com cuidados 24 horas por dia, para a qual foi mudado depois de se ter percebido que o barulho que era causado pela família poderia agravar o seu estado de saúde.