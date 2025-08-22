Lil Nas X detido e levado para o hospital quando andava em LA em roupa interior

A polícia de Los Angeles confirmou que o rapper foi detido depois de um desentendimento com agentes.

O rapper Lil Nas X foi detido em Los Angeles depois de ter tido um confronto com agentes da polícia, confirmaram as autoridades. A polícia foi chamada à Ventura Boulevard pelas 05h30 (13h30 em Lisboa) de quinta-feira depois de ter sido reportado que um homem estaria a passear-se em roupa interior.



Lil Nas X detido em Los Angeles após desentendimento com a polícia Jordan Strauss/Invision/AP

Quando os agentes chegaram ao local, o artista terá "atacado" os agentes, tendo sido detido sob suspeita de agressão, indicou o porta-voz da Polícia de Los Angeles, Charles Miller. Foi ainda conduzido ao hospital sob suspeita de uma possível overdose, indicou o mesmo responsável.

Um vídeo alegadamente do cantor de 26 anos foi posto a circular. Nele aparece um homem em cuecas e botas de cowboy e a convidar as pessoas para "irem à festa".

Os seus representantes não comentaram este caso, até ao momento.