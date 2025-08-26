Sábado – Pense por si

Taylor Swift anuncia que está noiva

Diogo Barreto
Após dois anos de namoro com o jogador de futebol americano Travis Kelce, o casal anunciou que estão noivos.

"A vossa professora de inglês e o vosso professor de educação física vão casar", anunciou a cantora Taylor Swift no seu Instagram. A cantora mantém uma relação com o jogador de futebol americano Travis Kelce há dois anos.

Em menos de vinte minutos a publicação reuniu mais de 1,8 milhões de gostos e 250 mil republicações. A publicação consiste em cinco fotografias num cenário cuidadosamente preparado para o anúncio.

O anúncio do noivado acontece uma semana depois da cantor anunciar o seu 12.º álbum de estúdio: The Life of a Showgirl, sucessor do álbum duplo The Tortured Poets Department.

De acordo com o site TMZ, o anel foi criado pela designer Kindred Lubeck.

