Discreta, divertida e a que mais trabalha. Eis a princesa Ana

Sónia Bento
Sónia Bento 12 de agosto de 2025 às 23:00

Ana de Inglaterra nunca gostou de protagonismo, competiu nos Jogos Olímpicos, é poupada e gosta de velocidade.

Em 2024, pelo quarto ano consecutivo, a princesa Ana foi o elemento da família real britânica que representou a monarquia em mais atos oficiais – é patrona de mais de 300 instituições de caridade, organizações e regimentos militares em nome do irmão, o Rei Carlos III. Apesar de ser a única filha da Rainha Isabel II, e a segunda mais velha, quis estar sempre longe dos holofotes durante a maior parte de sua vida. Discreta, divertida e trabalhadora, tem fama de ter herdado o sarcasmo e o humor cáustico do pai, o duque de Edimburgo. A princesa real – que quando nasceu era a terceira na linha de sucessão ao trono britânico e agora é 18.ª – completa 75 anos, no dia 15.

