Justin Timberlake revela sofrer de doença de Lyme

O músico norte-americano Justin Timberlake revelou esta quinta-feira que foi diagnosticado com a doença de Lyme.
Na publicação partilhada nas redes sociais, o músico comemorava com os fãs o fim da digressão mundial que levou a cabo e reconhecia o estado de exaustão a que tinha chegado. "Entre outras coisas, tenho lutado com alguns problemas de saúde, e fui diagnosticado com a doença de Lyme", escreveu o artista norte-americano de 44 anos, acrescentando ainda: "Não digo isso para que sintam pena de mim, mas para dar uma ideia do que passei nos bastidores".
Recentemente o ex-membro dos NSYNC tinha sido criticado por alguns concertos onde parecia ter menos energia, no final da digressão Forget Tomorrow. O cantor escreve que estava relutante em tornar o diagnóstico público por considerar que era melhor preservar a sua privacidade, mas acrescentou: "Estou a tentar ser mais transparente sobre as minhas dificuldades, para que não sejam mal interpretadas".
A doença de Lyme geralmente é contraída devido à picada de uma carraça portadora da bactéria Borrelia, segundo o SNS. Entre os seus sintomas contam-se febre, dor de cabeça, fadiga e rigidez articular. Sem o acompanhamento devido, pode ainda afetar o sistema nervoso e sistema cardiovascular. "Viver com isso pode ser implacavelmente debilitante, tanto mental quanto fisicamente", escreve Timberlake na publicação.
