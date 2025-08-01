Sábado – Pense por si

Social

Justin Timberlake revela sofrer de doença de Lyme

Diogo Augusto 01 de agosto de 2025 às 11:47
As mais lidas

O músico tinha sido criticado pela falta de energia nos últimos concertos da digressão.

O músico norte-americano Justin Timberlake revelou esta quinta-feira que foi diagnosticado com a doença de Lyme.

Getty Images

Na publicação partilhada nas redes sociais, o músico comemorava com os fãs o fim da digressão mundial que levou a cabo e reconhecia o estado de exaustão a que tinha chegado. "Entre outras coisas, tenho lutado com alguns problemas de saúde, e fui diagnosticado com a doença de Lyme", escreveu o artista norte-americano de 44 anos, acrescentando ainda: "Não digo isso para que sintam pena de mim, mas para dar uma ideia do que passei nos bastidores".

Recentemente o ex-membro dos NSYNC tinha sido criticado por alguns concertos onde parecia ter menos energia, no final da digressão Forget Tomorrow. O cantor escreve que estava relutante em tornar o diagnóstico público por considerar que era melhor preservar a sua privacidade, mas acrescentou: "Estou a tentar ser mais transparente sobre as minhas dificuldades, para que não sejam mal interpretadas".

A doença de Lyme geralmente é contraída devido à picada de uma carraça portadora da bactéria Borrelia, segundo o SNS. Entre os seus sintomas contam-se febre, dor de cabeça, fadiga e rigidez articular. Sem o acompanhamento devido, pode ainda afetar o sistema nervoso e sistema cardiovascular. "Viver com isso pode ser implacavelmente debilitante, tanto mental quanto fisicamente", escreve Timberlake na publicação.

"Quando recebi o diagnóstico, fiquei em choque. Mas pelo menos pude entender por que podia estar no palco e sentir uma dor massiva nos nervos, ou muita fadiga, ou mal-estar", comentou.

Outros artistas como Shania Twain, Avril Lavigne e Justin Bieber também revelaram no passado sofrer da doença que afeta dezenas de milhares de americanos todos os anos.

Tópicos Doenças Justin Timberlake Lyme
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Justin Timberlake revela sofrer de doença de Lyme