O dia em que Fergie me fez um desafio...

Pouco passa do meio-dia e Sarah Ferguson já leva três horas de entrevistas. A duquesa de York, ex-mulher do príncipe André de Inglaterra, está em Lisboa a apresentar o seu primeiro romance histórico, Onde Me Leva o Coração. Teremos 20 minutos de entrevista e alguns assuntos proibidos. Entretanto, Fergie conversa com Cristina Ferreira. Terminaram a entrevista e a equipa da patroa da TVI arruma o material. O vestido de Cristina dá bastante mais nas vistas do que a escolha da escritora, duquesa, empresária e filantropa nascida em Londres em 1959. As duas mulheres riem e despedem-se.