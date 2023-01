Princesa Eugenie está grávida do segundo filho

Eugenie tem 32 anos e casou com Jack Brooksbank em 2018. O primeiro filho do casal, August Philip Hawke Brooksbank, nasceu em fevereiro de 2021.

A princesa Eugenie, sobrinha do rei Carlos III, está à espera do seu segundo filho. A notícia foi confirmada pelo Palácio de Buckingham e este bebé real vai ocupar o 13º lugar na linha de sucessão ao trono britânico, ficando apenas com o título de Miss ou Master.







Eugenie tem 32 anos, casou-se com Jack Brooksbank em 2018, e o filho do casal, August Philip Hawke Brooksbank, nasceu em fevereiro de 2021. Em comunicado o Palácio de Buckingham refere que "a família está encantada e August ansioso de ser irmão mais velho".A princesa também utilizou as suas redes sociais para partilhar uma fotografia a anunciar a sua gravidez, fotografia essa em que August aparece a beijar a barriga da mãe. Na descrição escreveu: "Estamos muito animados em partilhar que haverá uma nova adição à família neste verão".Eugenie é filha do príncipe André, terceiro filho da falecida rainha Isabel II, e de Sara, duquesa de York. Assim sendo, o novo bebé real vai ficar um lugar atrás do seu irmão mais velho na linha de sucessão e um à frente do príncipe Eduardo, o irmão mais novo do rei.