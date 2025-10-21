Rosalía arrisca multa por ter atuado em Madrid sem autorização. Pode ter de pagar até 600 mil euros

A cantora não terá pedido autorização para atuar na capital, na noite de segunda-feira. A performance serviu para anunciar o lançamento do seu novo álbum.

A Câmara Municipal de Madrid confirmou esta terça-feira que está a ponderar abrir um processo contra a cantora Rosalía, pela sua atuação na Plaza del Callao, na noite de segunda-feira, que serviu para anunciar o seu próximo disco Lux.



Rosalía pode ser multada por atuação não autorizada em Callao Trish Badger/imageSPACE/MediaPunch /IPX

Ao que tudo indica, a espanhola não terá pedido autorização para organizar este espetáculo em via pública - que reuniu uma multidão - arriscando-se por isso ao pagamento de uma multa de até €600 mil, escreve o jornal El Confidencial.

"Estamos a solicitar toda a informação porque não parece que tenha havido nenhuma autorização para a realização desse evento. É claro que vamos investigar se isso foi feito com as autorizações necessárias", informou a porta-voz da Câmara Municipal, Inma Sanz, citada pelo jornal Okdiario.

Também Borja Carabante, que tem o pelouro de Urbanismo, Meio Ambiente e Mobilidade, esclareceu que está a ser "revisto em todos os gabinetes de atendimento ao cidadão se tal evento foi solicitado ou comunicado", mas disse desconhecer a quantia que a artista poderia ter de pagar. Ainda assim, reconheceu que a performance não incluiu em nenhum momento a montagem de um cenário nem resultou em produção de ruído.

"Tem de se determinar a sua gravidade. Não se montou, penso, nenhum cenário nem houve emissão de ruídos, portanto, entendo que não será muito grave", disse Borja Carabante.

?? Multidão toma as ruas da Plaza del Callao, em Madrid, para acompanhar Rosalía apresentando ao vivo, pela primeira vez, faixas do seu novo álbum “LUX”. ??????pic.twitter.com/JDQnzJbUZI — Buzzpop (@buzzpopbr) October 20, 2025

Rosalía anunciou através de um direto no TikTok que na segunda-feira, pelas 22h locais, ia haver "uma surpresa" muito especial na Plaza de Callao. A sua mensagem levou uma multidão até ao centro da capital, tendo esta confusão resultado no encerramento temporário da saída do metro de Callao e dificultado o trânsito na zona. Aí a artista levou os fãs à loucura quando apresentou o lançamento do seu mais recente álbum Lux - que será lançado a 7 de novembro e que contará com a participação da portuguesa Carminho.

Este é agora o seu mais recente disco. A última vez que a cantora lançou um álbum foi em 2022, com Motomami.