Portuguesa Carminho entra no disco novo de Rosalía, 'Lux'

Carminho está ao lado de Björk, Silvia Pérez Cruz e Yves Tumor entre os convidados de "Lux", álbum gravado por Rosalía com a Orquestra Sinfónica de Londres. Sai a 7 de novembro.

A fadista portuguesa entra no novo álbum de Rosalía, no mesmo ano em que editou um disco novo e próprio, "Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir" Bruno Colaço / Sábado

Não é só mais uma notícia corriqueira. Afinal, não é todos os dias que um artista português é convidado para o álbum de uma das maiores estrelas internacionais do mundo da música. A fadista portuguesa Carminho, nome maior do meio musical nacional, foi escolhida pela cantora espanhola Rosalía para participar no seu novo disco, que já tem título, Lux, e data de edição confirmada: 7 de novembro deste ano.

A informação foi confirmada em comunicado pelo grupo multinacional discográfico que representa e distribui os discos de Rosalía, a Sony Music. Em nota oficial da divisão portuguesa do grupo, adianta-se que Carminho é uma das convidadas, num leque de participantes que inclui a islandesa Björk, as cantoras espanholas Estrella Morente e Silvia Pérez Cruz, o coro masculino espanhol Escolania de Montserrat, o coro de câmara do Palácio da Música Catalã e o músico norte-americano Yves Tumor, entre outros.



A capa do novo álbum de Rosalía, "Lux" D. R.

O álbum, promete-se, será "um trabalho imersivo e inovador" e "incorpora a exploração de temas como mística feminina, transformação e espiritualidade". Foi "gravado com a Orquestra Sinfónica de Londres, dirigida por Daníel Bjarnason" e foi anunciado através de uma ação de promoção na Gran Vía de Madrid, que ficou momentaneamente às escuras, tendo-se iluminado novamente "para revelar a capa oficial do álbum".

O alinhamento do disco, informa também a editora, incorpora quatro partes. A primeira conta com temas como "Sexo, violência e pneus", "Relíquia", "Divinizado","Porcelana" e "Mio Cristo". A segunda, conta com os temas "Berghain", "A Pérola", "Novo Mundo" e "Desde o amanhecer". A terceira, inclui "Deus é um Stalker", "O Jugular", "Focu 'ranni" (tema apenas presente nas edições físicas, em CD e vinil), "Sauvignon Blanc" e "Jeanne" (outro tema exclusivo das edições físicas); por último, a quarta parte do disco conta com as canções "Noiva Robô" (apenas nas versões CD e vinil), "A rumba do perdão", "Memória", "Magnólias".

Com três álbuns já editados, Rosalia começou por afirmar-se nos corredores estéticos do flamenco, com o disco de estreia Los Ángeles (2017), tendo posteirormente expandido o seu alcance global com álbuns que cruzavam diferentes géneros musicais como El Mal Querer (2018), o disco de afirmação, e sobretudo Motomami (2022), que a projetou como uma das grandes estrelas globais da música atual.

Já vencedora de dois prémios Grammy, Rosalía conta já com cinco concertos dados em Portugal: no Theatro Circo, em Braga, em 2017; no NOS Primavera Sound, no Porto, em 2019; no Altice Forum Braga (onde cantou, precisamente, um tema de Carminho , Escrevi Teu Nome no Vento) e na Altice Arena, ambos em 2022; e no Primavera Sound do Porto em 2023.

Já a portuguesa Carminho conta já com sete álbuns de estúdio editados, o mais recente dos quais, Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir, lançado este ano.