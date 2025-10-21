Sábado – Pense por si

Música

Portuguesa Carminho entra no disco novo de Rosalía, "Lux"

Carminho está ao lado de Björk, Silvia Pérez Cruz e Yves Tumor entre os convidados de "Lux", álbum gravado por Rosalía com a Orquestra Sinfónica de Londres. Sai a 7 de novembro.

Capa da Sábado Edição 15 a 21 de outubro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 15 a 21 de outubro
Portuguesa Carminho entra no disco novo de Rosalía, 'Lux'
Gonçalo Correia 21 de outubro de 2025 às 11:28
A fadista portuguesa entra no novo álbum de Rosalía, no mesmo ano em que editou um disco novo e próprio, 'Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir'
A fadista portuguesa entra no novo álbum de Rosalía, no mesmo ano em que editou um disco novo e próprio, "Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir" Bruno Colaço / Sábado

Não é só mais uma notícia corriqueira. Afinal, não é todos os dias que um artista português é convidado para o álbum de uma das maiores estrelas internacionais do mundo da música. A fadista portuguesa Carminho, nome maior do meio musical nacional, foi escolhida pela cantora espanhola Rosalía para participar no seu novo disco, que já tem título, Lux, e data de edição confirmada: 7 de novembro deste ano.

A informação foi confirmada em comunicado pelo grupo multinacional discográfico que representa e distribui os discos de Rosalía, a Sony Music. Em nota oficial da divisão portuguesa do grupo, adianta-se que Carminho é uma das convidadas, num leque de participantes que inclui a islandesa Björk, as cantoras espanholas Estrella Morente e Silvia Pérez Cruz, o coro masculino espanhol Escolania de Montserrat, o coro de câmara do Palácio da Música Catalã e o músico norte-americano Yves Tumor, entre outros.

A capa do novo álbum de Rosalía, 'Lux'
A capa do novo álbum de Rosalía, "Lux" D. R.

O álbum, promete-se, será "um trabalho imersivo e inovador" e "incorpora a exploração de temas como mística feminina, transformação e espiritualidade". Foi "gravado com a Orquestra Sinfónica de Londres, dirigida por Daníel Bjarnason" e foi anunciado através de uma ação de promoção na Gran Vía de Madrid, que ficou momentaneamente às escuras, tendo-se iluminado novamente "para revelar a capa oficial do álbum".

O alinhamento do disco, informa também a editora, incorpora quatro partes. A primeira conta com temas como "Sexo, violência e pneus", "Relíquia", "Divinizado","Porcelana" e "Mio Cristo". A segunda, conta com os temas "Berghain", "A Pérola", "Novo Mundo" e "Desde o amanhecer". A terceira, inclui "Deus é um Stalker", "O Jugular", "Focu 'ranni" (tema apenas presente nas edições físicas, em CD e vinil), "Sauvignon Blanc" e "Jeanne" (outro tema exclusivo das edições físicas); por último, a quarta parte do disco conta com as canções "Noiva Robô" (apenas nas versões CD e vinil), "A rumba do perdão", "Memória", "Magnólias".

Carminho: 'A pop vive de ciclos. Correr atrás desses ciclos...'
Leia Também

Carminho: "A pop vive de ciclos. Correr atrás desses ciclos..."

Com três álbuns já editados, Rosalia começou por afirmar-se nos corredores estéticos do flamenco, com o disco de estreia Los Ángeles (2017), tendo posteirormente expandido o seu alcance global com álbuns que cruzavam diferentes géneros musicais como El Mal Querer (2018), o disco de afirmação, e sobretudo Motomami (2022), que a projetou como uma das grandes estrelas globais da música atual.

Já vencedora de dois prémios Grammy, Rosalía conta já com cinco concertos dados em Portugal: no Theatro Circo, em Braga, em 2017; no NOS Primavera Sound, no Porto, em 2019; no Altice Forum Braga (onde cantou, precisamente, um tema de Carminho , Escrevi Teu Nome no Vento) e na Altice Arena, ambos em 2022; e no Primavera Sound do Porto em 2023.

Já a portuguesa Carminho conta já com sete álbuns de estúdio editados, o mais recente dos quais, Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir, lançado este ano.

Artigos Relacionados
Tópicos Música Porto Theatro Circo América Portugal NOS Primavera Sound Primavera Sound Orquestra Sinfônica de Londres Sony Music Estrella Morente Silvia Pérez Cruz Yves Tumor Daníel Bjarnason
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Menu shortcuts

Portuguesa Carminho entra no disco novo de Rosalía, "Lux"