Victoria Federica, a tímida que se tornou it girl

Mais do que a Rainha Letizia ou a princesa Leonor, a verdadeira it royal da família real espanhola é Victoria Federica. A ascensão social da filha da infanta Elena e do seu ex-marido, o aristocrata Jaime de Marichalar, é imparável. A neta preferida do Rei D. Juan Carlos, que faz 22 anos a 9 de setembro, deixou de ser uma adolescente discreta, de estilo hippie, para se tornar a protagonista das passadeiras vermelhas e dos maiores desfiles de moda na Europa.