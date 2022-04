Sofia de Borbón faz 15 anos longe da irmã

Ter nascido depois da irmã, Leonor, herdeira do trono, relegou-a para um papel secundário, mas os pais educaram-na com a ideia de que a coroa não é um privilégio, mas uma obrigação.

Sofia, a filha mais nova dos reis de Espanha, completa 15 anos esta sexta-feira. Irá à escola como num dia normal e comemorará o seu aniversário em privado. Esta é a primeira vez que a infanta passa o dia de anos longe da irmã, a princesa Leonor, que se encontra no UWC Atlantic College, o internato de Gales, onde estuda desde setembro de 2021. As duas filhas de Felipe VI e da rainha Letizia têm um ano e meio de diferença e por isso sempre foram muito cúmplices. A mais velha, herdeira do trono – que fará 17 anos, a 31 de outubro – é menos espontânea e extrovertida do que a irmã, de quem é muito protetora. Sofia, adepta do Real Madrid, é mais dada ao desporto, e Leonor, que torce pelo Atlético, à música. Ambas praticam equitação e esqui.