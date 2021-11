Sobrinha do Rei Felipe VI é uma influencer

Sempre que aparece num evento, os fotógrafos não a largam. Victoria Federica de Todos los Santos de Marichalar y Borbón, de 21 anos, a filha mais nova da infanta Elena e de Jaime de Marichalar, sobrinha de Felipe VI e neta dos reis eméritos, é a quinta na linha de sucessão ao trono de Espanha e sempre se manteve afastada dos assuntos da coroa. A irmã do polémico Felipe Fróilan tem fugido de uma vida pública, mas agora abriu o seu perfil no Instagram, @vicmabor, e disparou o número de seguidores para quase 65 mil. Com apenas 17 publicações, Victoria destapa um pouco o seu lado mais íntimo: os seus looks, os eventos de moda a que vai, algumas viagens e imagens com o namorado, o DJ Jorge Bárcenas, de 23 anos.