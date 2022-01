Infanta Cristina traída pelo homem a quem deu tudo

Durante 25 anos, o seu casamento com Iñaki Urdangarin sobreviveu à pressão do Rei, à prisão e ao distanciamento da família real. Só não resistiu à traição...

Em Abu Dhabi, o Rei Juan Carlos deve estar furioso com o affair de Iñaki Urdangarin, revelado na capa de uma revista espanhola. Depois de todo o mal que provocou à monarquia, ainda faltava mais esta. As fotos em que o ex-jogador de andebol, de 54 anos, aparece de mãos dadas a passear à beira-mar com outra mulher, levou a que a infanta Cristina, de 56, tomasse a decisão que andava a evitar há mais de uma década, segundo o jornal El Mundo.



A irmã do Rei Felipe VI sabia das infidelidades do marido mas não esperava ser humilhada publicamente. Quem conhece Cristina de Bourbon garante que sem estas imagens, o divórcio não seria possível.



Quase uma semana após a reportagem ter sido publicada na revista Lecturas, emitiram um comunicado "de comum acordo" para anunciar que o seu casamento terminava ao fim de quase 25 anos, depois de ter resistido a tudo. Iñaki foi condenado por fraude fiscal no caso Nóos e a infanta esteve sempre ao seu lado, afastando-se da família real.