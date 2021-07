Leonor e Sofia as mais 'trendy' das casas reais

Os cortes de cabelo das filhas dos reis Felipe e Letizia de Espanha conseguiram chamar a atenção da imprensa internacional, que as considera como as mais "trendy" das casas reais europeias. Leonor, princesa herdeira, de 15 anos, decidiu cortar um pouco a sua cabeleira loura para um tamanho médio, adiantando-se às tendências do próximo ano, segundo os hairstylists. Já a infanta Sofia, de 14 anos, no seu discreto segundo plano em relação à irmã, tem dado nas vistas com os seus coques no alto da cabeça, o chamado top knot, num estilo it girl.