Marília Gabriela está em Lisboa

A apresentadora e atriz brasileira Marília Gabriela, de 73 anos, está em Lisboa com o filho mais novo, o ator Theodoro Cochrane, de 42. Os dois tiraram uma foto à mesa de um restaurante, na Rua dos Bacalhoeiros, Marília publicou no Instagram, onde tem 955 mil seguidores, e escreveu na legenda: "Theodoro e eu, eu e Theodoro. A gente se entende e se desentende. Mas nunca se desama completamente. Mãe e filho vivendo, já há uma semana, todos os dias juntos. No "trampo" e no recreio! Temos muitas jornadas, noites e dias juntos ainda pela frente. Seremos ásperos e doces, riremos e nos ofenderemos por vezes. Sobreviveremos, como todas as pessoas que se amam de verdade". E terminou citando uma frase de Agatha Christie: "O amor de mãe por seu filho é diferente de qualquer outra coisa no mundo. Ele não obedece lei ou piedade, ele ousa todas as coisas e extermina sem remorso tudo o que ficar no seu caminho". A publicação teve mais de 54 mil gostos e mais de mil comentários.





Três dias antes, Theodoro já tinha publicado uma foto no seu Instagram, mascarado de palhaço. "Tô me sentindo um palhaço. Diretamente de Lisboa venho fazendo umas experiências dos infernos", escreveu na legenda. Theodoro é fruto do casamento de Marília com o astrólogo Zeca Cochrane, que morreu no passado mês de agosto. A atriz também é mãe de Christiano Haddad, jornalista, apresentador e ator, de 49 anos, do seu primeiro marido, Reinaldo Haddad, que morreu quando o filho tinha apenas 2 anos. Marília foi casada com o ator Reinaldo Gianecchini, de 48 anos, entre 1999 e 2006. Em 2019, numa entrevista ao jornal O Globo ele revelou que já se relacionou sexualmente com homens e definiu-se como pansexual.No início do ano, Marília Gabriela foi diagnosticada com um carcinoma basocelular, um cancro de pele, que lhe apareceu no nariz. Foi submetida a uma cirurgia de aconselhou os seus seguidores a usarem protetor solar, "mesmo dentro de casa". O carcinoma basocelular é provocado pela exposição ao sol.