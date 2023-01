Funeral de Constantino da Grécia juntou os Borbón pela primeira vez em três anos

Diz a sabedoria popular que é nos momentos de luto que as famílias esquecem os seus problemas e se unem. Esse parece ser o caso da família real de Espanha. Já que em três anos nunca estiveram todos juntos, como aconteceu ontem e esta segunda-feira, no funeral do rei deposto da Grécia, Constantino II, irmão da rainha emérita de Espanha. Antes disso, só outro funeral juntou os Borbón na mesma sala: o da infanta Pilar, irmã do rei emérito Juan Carlos, há precisamente três anos.





O rei de Espanha, Felipe VI e a mulher, juntaram-se à restante família - os reis eméritos, as irmãs do monarca e os filhos destas - nas cerimónias de despedida do rei Constantino II. Só faltaram a este reencontro as filhas de Felipe e Letizia, as infantas Leonor e Sofia.Desde o afastamento do rei Juan Carlos do trono, em 2014, por problemas de ligados a tráfico de influências e suspeitas de subornos que a justiça acabou por descartar, que a família real espanhola se tem mantido afastada. O ex-monarca exilou-se em Abu Dhabi e só regressou a Espanha no ano passado, para uma curta estadia, depois de dois anos fora. Nem nesse regresso intimista a família se juntou.Este fim de semana, em Atenas, o funeral do cunhado ajudou a esta reunião familiar. Embora não existam fotografias que registem o momento, por contingências do protocolo. Já que os reis Felipe e Letizia assistem às cerimónias fúnebres na qualidade de chefes de Estado. Por isso, ficam num hotel diferente do resto da família - o rei emérito, a rainha Sofia, e as filhas, as infantes Cristina e Elena e os filhos de ambas, descreve o jornal espanhol El Mundo.Também a chegada aos eventos tem sido feita de forma diferenciada. Os reis entraram primeiro no jantar que aconteceu no domingo e só depois a restante família. O mesmo aconteceu na saída. Primeiro saíram os reis eméritos, a princesa Irene (irmã de Sofia) e a infanta Elena. Depois, Felipe VI e Letizia acompanhados de Pablo da Grécia e a mulher Marie-Chantal (os herdeiros ao trono grego). E, por fim, saiu a infanta Cristina, os seus filhos e os sobrinhos, filhos de Elena.Já esta segunda-feira, na celebração do funeral, a família ficou separada no interior da Catedral Metropolitana de Atenas. Sofia, o marido, as filhas e os netos ficaram do lado direito do caixão - a zona destinada aos familiares mais próximos. À esquerda, sentaram-se os monarcas reinantes por ordem de antiguidade (tal como aconteceu no funeral de Isabel II).Os atos fúnebres terminaram com um almoço no hotel Grã-Bretanha, mas mais uma vez não houve imagens dos Borbón juntos.