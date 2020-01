Meghan, a última vítima dos cruéis tablóides

Desde o seu noivado com o príncipe Harry, em novembro de 2017, Meghan Markle tornou-se no alvo da imprensa britânica, que a apresentava como uma mulher moderna, atriz, divorciada, filha de uma negra, descrevendo-a como o mais aproximado a uma pessoa normal, a entrar no palácio de Buckingham. A norte-americana entrou na família real britânica como uma lufada de ar fresco, que vinha para revolucionar a tradicional monarquia.

Pouco tempo depois do casamento e do anúncio da gravidez tudo mudou. Os cruéis tablóides começaram a atacá-la por qualquer coisa, por tatar mal os empregados, pelas suas roupas caras ou pelas suas viagens. No passado mês de outubro, o príncipe Harry acusou a imprensa de perseguir implacavelmente a sua mulher, com "uma mentira atrás da outra". A tensa situação terá pressionado a decisão deles em deixar a família real para viver a sua própria vida, com o filho Archie, no Canadá e nos Estados Unidos.

Sacos de boxe

Meghan Markle estará a exagerar? Bryony Gordon, jornalista do The Telegraph, diz que os duques de Sussex se tornaram num "saco de boxe num país misógino e racista" e que conviver com o assédio mediático se tornou insuportável para Meghan. A prova disso foram alguns títulos nos tablóides com constantes comparações entre ela e Kate Middleton, garantindo que as duas cunhadas não se podiam ver.



O The Daily Express escreveu, por exemplo, que o abacate que Meghan comia era fruto dos abusos contra os direitos humanos, a causa de secas e a vergonha dos millenials. No seu casamento, a ex-atriz foi criticada até por causa das flores que escolheu que puseram em perigo a vida das damas de honor, como a princesa Charlotte. "O lirio dos vales é uma planta altamente venenosa e a sua ingestão pode ser mortal. Como as damas de honor de Meghan eram tão pequenas, ter esta flor na cabeça foi uma decisão perigosa", escreveu o The Daily Express.



Alpinista, desalmada e víbora

O ódio dos tablóides a Meghan vem de longe. Quando ficou noiva do príncipe, o Daily Mail gozou com a atriz e as suas origens, titulando: "A namorada de Harry saiu de Compton", numa referência a um dos bairros mais perigosos de Los Angeles. "Alpinista", "desalmada" ou "víbora" foram alguns dos adjetivos que usaram para qualificar a nora do príncipe Carlos por ela ter uma má relação com o pai, Thomas Markle.



Depois do nascimento do filho, Archie, em maio de 2019, a situação piorou, com os jornais a criticarem-na por despedir três babás em apenas um mês, por gritar com os empregados e enviar-lhes e-mails com exigências às primeiras horas da manhã. Num documentário transmitido na ITV, Meghan confessou o seu sofrimento pelas calunias e disse que os amigos britânicos a tinham avisado que a imprensa "amarela" lhe destruiria a vida.