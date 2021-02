Baby boom na família real britânica

Os duques de Sussex escolheram o Dia de São Valentim para anunciar que esperam o segundo filho. A data não foi por acaso. Harry e Meghan quiseram homenagear Diana, que há 37 anos também aproveitou o Dia dos Namorados para revelar que estava grávida do segundo filho, Harry. Na época, o palácio de Buckingham fez o anúncio na véspera para que os jornais pudessem publicar a notícia no São Valentim. "O segredo por detrás desse sorriso: um bebé!", titulava o Daily Mail, juntamente com uma fotografia da princesa Diana, que aos 22 anos, acabava de regressar de uma visita a Oslo, na Noruega. "Alegria para Carlos e Diana no Dia de São Valentim", lia-se na capa do Daily Express, a 14 de fevereiro de 1984.