Morreu o príncipe Filipe, o marido da rainha Isabel II

"É com muita dor que Sua Majestade a Rainha anuncia a morte do seu amado marido, sua Alteza Real o príncipe Filipe, Duque de Edimburgo", lê-se no comunicado."Sua Alteza Real morreu pacificamente esta manhã no Castelo de Windsor. Serão feitos mais anúncios a seu tempo. A Família Real junta-se às pessoas de todo o mundo a lidar com esta perda."O duque de Edimburgo tinha 99 anos e morreu esta sexta-feira no Castelo de Windsor. O príncipe Filipe tinha recebido alta hospitalar recentemente, a 16 de março, depois de ter sido submetido a uma cirurgia por causa de uma doença cardíaca.A morte do duque de Edimburgo desandeia assim a Operação Forth Bridge, que é o nome dado aos preparativos para a cerimónia fúnebre. De acordo com o jornal britântico The Independent, o funeral do príncipe Filipe deverá ser discreto e, apesar de ter direiro a um funeral de Estado, ficando em câmara aberta, o príncipe terá deixado instruções para que seja feito um funeral privado.O Reino Unido entra agora num período de luto, que deverá prolongar-se até ao dia do funeral.O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, reegiu à notícia da morte do duque de Edimburgo, lembrando o sentido de missão do príncipe Filipe, já que era um dos poucos veteranos vivos da II Guerra Mundial. Em Downing Street, à porta da sede do governo britânico, Boris Johnson elogiou "a vida e o trabalho extraordinários" do príncipe.