Harry já está em Londres para o funeral do avô

Funeral do príncipe Filipe é no sábado. Príncipe Harry já viajou dos EUA para Londres, onde terá chegado ontem. Presença do irmão de William em casa pode ajudar a resolver os problemas entre este e a família real.

O príncipe Harry já está em Londres para assistir ao funeral do avô, o príncipe Filipe, marido da rainha Isabel II, que morreu na sexta-feira, aos 99 anos. Harry regressa a casa pela primeira vez desde que deixou os deveres reais, há um ano, e se mudou com a mulher, Meghan Markle, e o filho, Archie, para os EUA. Também será a primeira vez que vê a família cara a cara depois da explosiva entrevista do casal a Oprah Winfrey, em março.







Paul Edwards/Pool via REUTERS/File Photo

Segundo o tabloide britânico The Sun, Harry chegou no domingo a Londres, num voo da British Airways. O palácio de Buckingham deu conta de que Meghan, que está grávida, não viajou por indicação médica.Apesar de não ser necessário cumprir quarentena, quando o motivo da viagem é assistir a um funeral, tudo indica que Harry chegou mais cedo para poder cumprir esta regra imposta pela pandemia.Ao mesmo tempo em que a família real chora a morte do marido de Isabel II, estas será também uma oportunidade para Harry falar com a avó, o pai e o irmão depois das acusações de racismo por parte da família, feitas durante a entrevista.O funeral marcado para sábado, será um evento cerimonial e não de estado. Por causa das restrições impostas pela covid-19, apenas 30 membros da família estarão presentes na despedida ao duque de Edimburgo. O caixão sairá da capela privada de Windsor para a capela de St. George, dentro da mesma propriedade.O filho mais velho do casal, o príncipe Carlos, e outros membros da família irão integrar uma procissão que vai acompanhar a ida do caixão de Filipe até à capela onde será celebrado o funeral.O príncipe André confessou, no domingo, que a mãe, Isabel II, de 94 anos, admitiu que a morte do marido "deixou um enorme vazio na sua vida".Esta segunda-feira uma tempestade de neve cobriu o castelo de Windsor, onde a família se encontra reunida.