Quem é Ariadna, a neta de Vargas Llosa que está na corrida pelo título de Miss Peru 2026?

A modelo de 29 anos quer promover o design e o artesanato peruano nos mercados internacionais.

Ariadna Vargas Llosa, neta do Nobel da Literatura peruano Mario Vargas Llosa (1936-2025), vai disputar a 26 de março o título de Miss Peru 2026. Se ganhar o concurso vai viajar para o Peru para concorrer a Miss Peru e, se for a vencedora, também pode vir a concorrer a Miss Universo. Em entrevista à revista de moda Harper's Bazaar, a modelo de 29 anos afirmou: "A nível profissional, estou interessada em usar o Miss Peru USA como uma ponte para conectar o design peruano, o artesanato e os mercados internacionais".

A modelo e designer nasceu em Madrid, em julho de 1996, e é filha de Gonzalo Vargas Llosa e Josefina Said. Cresceu entre Madrid, Genebra e Boston; licenciou-se em Relações Públicas em Boston e tirou o mestrado de Gestão de Moda em Madrid, com especialização em gestão e proteção de marcas. Hoje, Ariadna divide a sua vida entre o Dubai e Nova Iorque, e é responsável pela plataforma de moda sustentável Beau Street Shop.

"Orgulhosa das suas raízes peruanas e da sua formação multicultural, Ariadna acredita no empreendedorismo criativo como plataforma para conectar culturas, preservar tradições e gerar impacto positivo através do design", pode ler-se no perfil do concurso Miss Peru 2026.

Sobre a relação com o avô, afirmou, em declarações à Harper's Bazaar: "O meu avô ensinou-nos o valor da paixão e da disciplina. Ele sempre nos incentivou a fazer o que realmente amávamos, mesmo que fosse um caminho incerto. Mas, acima de tudo, o seu sentido de família marcou-me profundamente". Ariadna revelou ainda que o livro favorito do avô é Travessuras da Menina Má (2006): "Essa personagem sempre me impressionou pela sua capacidade de se reinventar e de se mover entre cidades, culturas e contextos diferentes".

No final de 2025, a modelo recebeu em Madrid o prémio honorífico Influencia Hispana entregue postumamente a Mario Vargas Llosa.

Siga-nos no WhatsApp.