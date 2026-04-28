No outro dia, fui à nutricionista fazer uma daquelas análises de composição corporal que estão na moda. De muitos, um indicador saltou à vista: "O seu nível de hidratação é excelente, é raro encontrar pessoas que bebem água em níveis ideais." Sorri com satisfação. Sou neta de uma enfermeira que, ao longo de toda a minha vida, uma das frases que mais me repetiu foi "bebe água", acompanhada de um copo cheio. Todas as avós têm os seus bordões clássicos, mas este, convenhamos, é particularmente original. A militância da minha avó pela água era de tal ordem que me recordo, quando entrei para a primária, em 1999, de a ouvir defender que a roda dos alimentos deveria ter a água no centro, fundamentada com ótimos argumentos para a minha cabeça de criança de 6 anos. Em 2003, a DGS tomou essa mesma decisão, que se mantém até hoje, e eu senti-me orgulhosa dela. Ao fim de contas, a minha avó tinha-me transmitido uma noção importante que os nossos governantes só descobriram mais tarde.

"Sê tua amiga"