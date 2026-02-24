Sábado – Pense por si

André, o príncipe mais que imperfeito

Luísa Oliveira , Raquel Lito 23:00

Nem ser o preferido da rainha-mãe o salvou de cair em desgraça. A descida aos infernos do único membro da família real britânica, da era moderna, a ser detido pelas autoridades.

No mesmo dia em que André Mountbatten-Windsor foi detido, há uma semana, o Rei Carlos III, seu irmão 11 anos mais velho, estava na primeira fila a assistir ao desfile da designer britânico-nigeriana Tolu Coker, na abertura da Semana da Moda de Londres. Quando questionado sobre a detenção para interrogatório do irmão, ignorou as questões dos jornalistas e acenou ao público. O que tinha a dizer fê-lo formalmente, em comunicado, nessa manhã, sem mencionar o grau de parentesco com o suspeito. “Fiquei a saber com a mais profunda preocupação as notícias sobre André e a suspeita de má conduta no exercício de funções públicas. O que se segue agora é um processo completo, justo e adequado”, lê-se. E reforçou na mesma nota oficial: “A lei deve seguir o seu curso.”

