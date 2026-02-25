Sábado – Pense por si

25 de fevereiro de 2026 às 14:18

Príncipe Harry e Meghan Markle visitam hospital em Amã onde estão pacientes retirados de Gaza

O duque e a duquesa de Sussex chegaram, esta quarta-feira, ao Hospital Especializado de Amã, na Jordânia, para se encontrarem com pacientes retirados recentemente da Faixa de Gaza para receberem tratamento médico.

