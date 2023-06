Samantha Jones vai regressar na segunda temporada de 'And Just Like That'

Kim Cattrall vai voltar a interpretar o papel de Samantha Jones na segunda temporada do spin-off de O Sexo e a Cidade, And Just Like That.







Mal-estar entre Kim Cattrall e JessicaParker



Segundo a Variety a atriz vai aparecer apenas no último episódio e terá gravado o seu diálogo sem conviver diretamente com o resto do elenco. Já antes da primeira temporada de And Just Like That, Kim Cattrall tinha partilhado numa entrevista que existe alguma tensão entre ela e Sarah Jessica Parker, que interpreta Carrie Bradshaw na série, e que por isso a Samantha não iria aparecer mais.A primeira temporada de And Just Like That retrata o regresso de Carrie, Miranda Hobbes e Charlotte York, três das estrelas originais. No desenrolar dos episódios é referido que Samantha se tinha mudado para Londres e que se encontrava distante do grupo após um desentendimento, agora Samantha vai aparecer numa conversa telefónica com Carrie.A nova temporada de And Just Like That vai estrear na HBO a 22 de junho.Os rumores relativos às tensões entre as atrizes são referidos desde 2004, após o fim das filmagens da última temporada de O Sexo e a Cidade. Durante a cerimónia dos Emmys, Cynthia Nixon, Kristin Davis e Sarah Jessica Parker sentaram-se juntas enquanto Kim Cattrall se distanciou do grupo.Desde então o assunto foi referido em várias entrevistas. Logo após a cerimónia Kim Cattrall afirmou: "Somos melhores amigas? Não. Somos atrizes profissionais. Temos as nossas vidas independentes".Quatro anos depois as atrizes reuniram-se para as gravações do filme Sexo e a Cidade. Na imprensa cor-de-rosa americana começaram a seguir relatos do "comportamento de diva" de Kim Cattrall. A sequela do filme acabou por ocorrer em 2010 e Kim Cattrall voltou a tentar desviar as atenções: "Acho que a Sarah tem razão: as pessoas não querem acreditar que nós nos damos bem. Investiram demasiado na ideia de que estas duas mulheres fortes estão a lutar entre si. Torna tudo mais interessante".Já em 2017 e depois de Kim Cattrall ter recusado fazer um terceiro filme, Jessica Parker revelou a sua tristeza : "É desapontante que não sejamos capazes de poder contar a história e viver esta experiência, ainda mais para os fãs que têm sido tão interventivos a pedirem um novo filme". Mais uma vez a revista cor-de-rosa afirmava que a razão eram as exigências de Kim Cattrall.Numa entrevista a Piers Morgan a atriz respondia: "Nunca pedi mais dinheiro. Nunca pedi outros projetos. Pensarem em mim como uma espécie de diva é absolutamente ridículo. Isto não tem nada a ver com dinheiro, com mais cenas, com nada disso. Esta é uma decisão muito clara, uma decisão que tomei sobre a minha vida, de terminar um capítulo e começar outro. Nunca fomos amigas. Éramos colegas e creio que isso é saudável, porque tínhamos demarcadas muito claramente as linhas profissionais e pessoais. [A Sarah] podia ter sido mais simpática".Jessica Parker partilhou que ficou de "coração partido" com as declarações e, no mesmo ano, após o irmão de Kim Cattrall ter morrido referiu: "Se alguém na tua vida, estejas ou não em contacto com ela, está a sofrer por alguma razão, é involuntário que queiras dar as condolências ou exprimir a tua tristeza ou simplesmente dizer-lhes que estás a pensar nela".Este foi o momento em que o mau estar entre as duas se tornou complemente público e definitivo uma vez que, ainda no mesmo dia, Kim Cattrall utilizou as suas redes sociais para acusar: "A minha mãe perguntou-me hoje: ‘Quando é que aquela Jessica Parker, aquela hipócrita, te vai deixar em paz?’ A tua insistência em chegar a mim é uma dolorosa recordação do quão cruel tu eras e és. Deixa-me tornar isto muito claro, caso ainda não tenhas percebido. Tu não és da minha família. Tu não és minha amiga. Por isso escrevo-te uma última vez para que pares de explorar esta tragédia para fazer renascer a tua fama de miúda queridinha".