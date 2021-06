Catharina-Amalia, a futura rainha que recusou a mesada milionária

"Deixa-me desconfortável receber tanto, enquanto não fizer nada para retribuir", disse, em carta dirigida ao primeiro-ministro Mark Rutte, a princesa Catharina-Amalia, filha mais velha dos reis dos Países Baixos, Maxima e Willem-Alexander, declinando a oferta de uma mesada que ascendia a 1,9 milhões de euros anuais e a que tinha direito, até suceder ao pai no trono.



Foi a primeira que o fez: todos os príncipes que a precederam aceitaram de bom grado a generosa mesada.



Ela, porém, aos 17 anos achou que o valor era absurdo enquanto não estivesse ao serviço do País, podendo retribuir o dinheiro com trabalho, especialmente sabendo que muitos universitários da sua geração têm de lidar com avultadas dívidas para poder estudar.