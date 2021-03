Principe Filipe já teve alta hospitalar

Marido de Isabel II passou 28 dias no hospital e tem alta duas semanas depois de ter sido operado ao coração.

As mais lidas

O marido da rainha Isabel II teve alta hospitalar esta terça-feira. Filipe, de 99 anos, passou 28 dias no hospital e saiu esta manhã, com o auxílio de uma cadeira de rodas.







REUTERS/Peter Cziborra

O duque de Edimburgo foi internado a 16 de fevereiro por causa de uma infeção, mas a 3 de março seria transferido de hospital para ser operado a um problema cardíaco anterior ao internamento.Filipe deve agora seguir para o castelo de Windsor onde se vai reencontrar com a mulher, a rainha Isabel II que não vê há um mês.Recorde-se que este é um momento delicado para a família real inglesa, que durante o internamento do duque de Edimburgo, teve ainda de lidar com a entrevista de Harry e Meghan onde surgiram acusações de racismo de um dos elementos da família.