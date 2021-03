Palácio de Buckingham diz que vai investigar acusações de racismo

O Palácio de Buckingham emitiu um comunicado onde afirma que irá investigar as "preocupantes" acusações feitas por Meghan Markle durante uma entrevista com Oprah Winfrey. Durante a entrevista, Markle referiu que houve discussões entre a família real britânica sobre a cor da pele de Archie, o filho do príncipe Harry, já que a sua mãe é afro-americana.







Harpo Productions/Joe Pugliese/Handout via REUTERS

A ex-atriz não identificou quem teria essa preocupação, mas Oprah garantiu que não tinham sido nem a rainha Isabel II nem o marido os responsáveis pela mesma. Nem a Rainha Isabel II nem o marido estiveram entre as pessoas, dentro da família real britânica, que levantaram preocupações sobre a cor de pele do filho de Meghan Markle e do príncipe Harry, afirmou Oprah Winfrey na segunda-feira.

"Ele queria ter a certeza de que eu sabia que não foi a sua avó, nem o seu avô", indicou a apresentadora ao programa CBS This Morning, clarificando que o príncipe Harry não identificou a pessoa que trouxe o assunto à tona.

Meghan Markle e o pai não têm uma boa relação pessoal e o próprio voltou a dizer que a filha o desiludiu quando este esteve doente.

De acordo com o comunicado citado pela Sky News, toda a família está consternada por saber como os últimos anos foram duros para Harry e Meghan Markel, que decidiram cortar relações oficiais com a família real. O comunicado refere que as questões levantadas sobre a cor da pele do bebé são particularmente "preocupantes".O porta-voz acrescenta ainda que Harry, Meghan e Archie serão sempre "membros muito queridos da família" real britânica.A resposta à entrevista que foi para o ar no domingo à noite tardou, mas acabou por surgir esta terça-feira.O pai de Meghan Markle disse esta terça-feira que não acredita que a família real britânica seja racista e espera que a alegada pergunta de um membro da família sobre o tom de pele do filho de Meghan e Harry fosse apenas uma pergunta estúpida.Harry e Meghan anunciaram também que estão à espera de uma menina, prevista para este verão e que será a segunda filha, e também revelaram que estavam secretamente casados três dias antes da data oficial do casamento, em maio de 2018.Durante a entrevista a Oprah Winfrey, na qual falaram sobre a sua experiência antes de se afastarem da monarquia britânica, o duque e a duquesa, que vivem na Califórnia há quase um ano, disseram que o bebé deve nascer este verão e não tencionam ter mais filhos.Inicialmente instalados no Canadá, depois no estado norte-americano da Califórnia, em Montecito, desde março, o casal tem capitalizado a imagem de casal moderno, misto e humanitário, num país onde a opinião lhes é muito mais favorável do que em Inglaterra.Desde a mudança, o casal criou uma fundação, Archewell, e comprometeram-se a produzir programas para Netflix, por 100 milhões de dólares (84 milhões de euros), de acordo com vários meios de comunicação social norte-americanos, bem como podcasts para o Spotify.Além disso, foi anunciada uma parceria com a plataforma Apple TV+, em colaboração com a apresentadora norte-americana Oprah Winfrey.Segundo o Wall Street Journal, a venda entrevista à CBS rendeu entre sete e nove milhões de dólares (5,8 e 7,6 milhões de euros) ao canal "Oprah", mantendo os direitos internacionais, uma fonte de receitas significativa, porque uma boa parte do planeta aguardava por este evento televisivo.A entrevista com Oprah Winfrey foi a primeira do casal desde que ambos renunciaram aos deveres reais.Com Lusa