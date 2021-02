As mais lidas

Principe Filipe tem uma infeção e deve ficar mais dias no hospital

O duque de Edimburgo e marido da rainha Isabel II está a ser tratado a uma infeção, revelou a casa real britânica. E deve ficar internado mais uns dias.







Adrian Dennis/Pool via REUTERS/File Photo

No comunicado, refere: "O duque de Edimburgo continua no hospital Rei Eduardo VII onde está a receber tratamento para uma infeção. Está confortável e a responder bem ao tratamento, mas não é expectável que deixe o hospital nos próximos dias."O príncipe Filipe, de 99 anos, foi internado na terça-feira passada, com a indicação de que se tinha tratdo de uma medida de "precaução".Na segunda-feira, o neto princípe William garantiu que ele estava bem. "Estão a mantê-lo debaixo de olho", disse aos jornalistas, piscando o olho. Filipe viajou até ao hospital de carro e entrou pelo seu pé nas instalações.Filipe fará 100 anos em julho.