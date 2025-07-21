José Castelo Branco de novo em tribunal por causa de dívida de 26 mil euros

O socialite tem uma dívida acumulada de dez meses de atraso em rendas. A denúncia foi feita pelo filho de Betty Grafstein.

José Castelo Branco volta a tribunal esta quarta-feira, 23 de julho, às 10h30 (hora local), no Tribunal Civil da Cidade de Nova Iorque.



Em causa está o litígio relacionado com o direito de sucessão e, sobretudo, com as rendas em atraso do apartamento onde o socialite vive atualmente, situado na cidade norte-americana.

Segundo informações avançadas pelo site Dioguinho, o socialite português, que marcou presença numa primeira sessão no passado dia 25 de junho para uma acareação, volta agora a sentar-se perante o juiz. A situação prende-se com uma dívida acumulada de 30 mil dólares (cerca de 26 mil euros) em rendas, correspondente a dez meses em atraso, num valor mensal de 3 mil dólares (à volta de 2 600 euros). A denúncia foi feita por Roger Basile, filho da ainda mulher Betty Grafstein, que terá solicitado ao senhorio uma declaração formal das quantias devidas desde outubro de 2024.

Importa recordar que o Tribunal de Nova Iorque já reconheceu José Castelo Branco como arrendatário legítimo do imóvel e que a mesma constitui a morada de família, estando por isso obrigado, contratualmente, ao pagamento regular das rendas. Em caso de incumprimento, a lei americana prevê a possibilidade de despejo.

Na audiência desta quarta-feira, José Castelo Branco deverá declarar a sua intenção de pagar imediatamente os 30 mil dólares em dívida, mas só se o contrato for formalmente revisto. O socialite exige que tudo esteja "preto no branco", com os seus direitos como arrendatário reconhecidos e oficializados por escrito, com assinaturas de todas as partes envolvidas.