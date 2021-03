Quem é o magnata que deu casa e seguranças a Harry e Meghan?

Na entrevista que abalou a família real inglesa, Harry e Meghan contaram também que depois de terem perdido o financiamento da coroa britânica, foi o magnata do entretenimento Tyler Perry quem lhes deu casa e pagou a segurança. Mas quem é o bilionário que ajudou os duques de Sussex?







Tyler Perry tem 51 anos e é um prolífico realizador, comediante, ator, produtor e argumentista. Os seus filmes e programas de tv tornaram-no uma figura familiar para os norte-americanos, especialmente junto da comunidade afro-americana.Perry tornou-se mais conhecido pela sua personagem Madea, que produziu, escreveu, realizou e protagonizou, na pele de uma idosa negra e dura, baseada na mãe e na tia do autor. Em 2015, construiu um estúdio de cinema de 134 hectares nos arredores de Atlanta, na Georgia, tornando a cidade num destino de filmagens. No ano passado, tornou-se bilionário de acordo com a revista Forbes. revista escrevia em setembro que a razão do sucesso de Tyler Perry era controlar toda a cadeia do seu produto. Da produção, interpretação, realização até aos estúdios onde as suas séries e filmes são gravados. Em 2001 o seu caminho cruzava-se com o de Oprah Winfrey que depois de ver uma das suas peças o levou ao seu programa. Partilharam segredos de negócios e ficaram amigos.Não se sabe se foi através dessa amizade que conheceu Meghan e Harry, o que se sabe - partilhado pelos duques - é que Perry ofereceu a sua segurança e uma das suas mansões de Hollywood ao casal. Tudo isto sem cobrar nada, disseram os duques na entrevista com Oprah. A oferta aconteceu quando se mudaram do Canadá para a Califórnia.Harry e Meghan decidiram sair do Canadá depois da localização da casa onde moravam na ilha de Vancouver, se ter tornado pública. "Não tinhamos um plano", referiu Meghan na entrevista. "Precisávamos de uma casa e ele [Tyler Perry] ofereceu também segurança, o que nos deu espaço para respirar e tentar perceber o que íamos fazer a seguir.""A nossa maior preocupação foi quando nos disseram que a nossa segurança ia ser retirada, quando estávamos no Canadá e na casa de outras pessoas", recordou Harry. Aí o príncipe terá pensado que com o confinamento e as fronteiras fechadas, não estaríamos seguros ali.Harry e Meghan foram para a casa de Perry na Califórnia, onde depois decidiram fixar-se e comparam casa, em Montecito.Há uns meses foi notícia nos EUA por ter revelado estar a atravessar uma crise de meia idade, durante a qual se separou da sua companheira de há muitos anos e mãe da única filha, Gelila Bekele. "Tenho 51 anos, estou solteiro, e a pensar qual será o próximo capítulo da minha vida. Como quer que seja, caminharei com Deus, serei o melhor pai e homem que posso ser, de cabeça erguida, e tentarei estar sempre no meu melhor durante esse processo!", escreveu numa publicação do Instagram.